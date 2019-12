Bitte erstellen Sie einen Nutzer-Account um Statistiken als Favorit markieren zu können. Anschließend können Sie über den Stern in der Kopfzeile ihre favorisierten Statistiken aufrufen. Jetzt registrieren

Statistik als .XLS speichern Diese Statistik können Sie nur als Premium-Nutzer downloaden.

Statistik als .PNG speichern Diese Statistik können Sie nur als Premium-Nutzer downloaden.

Statistik als .PDF speichern Diese Statistik können Sie nur als Premium-Nutzer downloaden.

Quellenangaben anzeigen Als Premium-Nutzer erhalten Sie detaillierte Quellenangaben zu dieser Statistik.

Details zur Statistik anzeigen Als Premium Nutzer erhalten Sie Hintergrundinformationen und Angaben zur Veröffentlichung zu dieser Statistik.

Statistik bookmarken Sobald diese Statistik aktualisiert wird, werden wir Sie umgehend per Email benachrichtigen.

Als Favorit speichern ...um die Statistik jederzeit in Ihre Präsentation einzubinden.

Statistik-Optionen ändern Diese Funktion können Sie erst ab einem Single-Account nutzen.

Statista-Accounts: Zugriff auf alle Statistiken. 588 € / Jahr

Basis-Account Zum Reinschnuppern Zugriff nur auf Basis-Statistiken.

Diese Statistik ist in diesem Account nicht enthalten! Single-Account Der ideale Einstiegsaccount Sofortiger Zugriff auf 1 Mio. Statistiken

auf 1 Mio. Statistiken Download als XLS, PDF & PNG

als XLS, PDF & PNG Detaillierte Quellenangaben 49 € / Monat * Corporate-Account Komplettzugriff Unternehmenslösung mit allen Features. * Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Mindestlaufzeit 12 Monate

Statista-Accounts: Zugriff auf alle Statistiken. 588 € / Jahr Erfahren Sie mehr über unseren Corporate Account. Alle Inhalte, alle Funktionen.

Veröffentlichungsrecht inklusive. Webinar vereinbaren

Statista. (29. April, 2013). Finden Sie, dass sich die meisten Leute in Wirklichkeit gar nicht darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht? [Graph]. In Statista . Zugriff am 10. Dezember 2019, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173296/umfrage/ansicht-zur-empathie-in-der-gesellschaft/

Statista. "Finden Sie, dass sich die meisten Leute in Wirklichkeit gar nicht darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht?." Chart. 29. April, 2013. Statista. Zugegriffen am 10. Dezember 2019. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173296/umfrage/ansicht-zur-empathie-in-der-gesellschaft/

Statista. (2013). Finden Sie, dass sich die meisten Leute in Wirklichkeit gar nicht darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht? . Statista . Statista GmbH. Zugriff: 10. Dezember 2019. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173296/umfrage/ansicht-zur-empathie-in-der-gesellschaft/

Statista. "Finden Sie, Dass Sich Die Meisten Leute In Wirklichkeit Gar Nicht Darum Kümmern, Was Mit Ihren Mitmenschen Geschieht?." Statista , Statista GmbH, 29. Apr. 2013, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173296/umfrage/ansicht-zur-empathie-in-der-gesellschaft/

Statista, Finden Sie, dass sich die meisten Leute in Wirklichkeit gar nicht darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht? Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173296/umfrage/ansicht-zur-empathie-in-der-gesellschaft/ (letzter Besuch 10. Dezember 2019)